Queda de balão em SC: informalidade e falta de fiscalização atrapalham turismo de aventura

Informalidade, desconhecimento das regras e falta de fiscalização são os principais componentes da receita que tem levado a acidentes graves no turismo de aventura, segundo Luiz Del Vigna, diretor-executivo da Associação Brasileira de Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta). Na manhã de hoje, um balão com 21 pessoas pegou fogo e oito passageiros morreram em Praia Grande (SC). Na semana passada, houve mais um acidente com vítima no interior de São Paulo e hoje, um balão fez um pouso forçado em Sorocaba.

"Não é o caso de, com uma canetada, proibir todos os voos de balão porque o número de viagens bem sucedidas é muito maior do que os acidentes", diz Vigna. "Eles podem ser reduzidos com observância a normas técnicas já existentes."

As regras da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) a respeito do balonismo envolvem os voos desportivos, mas não há marco regulatório específico ligado ao turismo. "Como não há proibição, a atividade é praticada", diz ele. "Uma regulamentação específica vem sendo discutida e é importante, mas o setor de turismo de aventura dispõe, desde 2010, de um conjunto de normas técnicas que prevê a operação segura."