Queda de balão em SC: operações de empresa estão ?suspensas por tempo indeterminado?

Empresa responsável pelo balão que caiu em Praia Grande (SC) na manhã de hoje, a Sobrevoar Serviços Turísticos suspendeu por tempo indeterminado suas operações "em respeito às vítimas, seus familiares e à comunidade". O balão tinha 21 passageiros a bordo. Oito pessoas morreram e outras 13 se jogaram do equipamento, conseguindo se salvar.

A empresa diz cumprir todas as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e não ter registro anterior de acidentes.