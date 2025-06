Sobrevivente filmou balão momentos antes de decolar em Praia Grande (SC)

Os nomes de todas as pessoas que estavam no balão ainda não foram divulgados oficialmente, mas dos 21 passageiros, 18 eram de Santa Catarina, dois do Rio Grande do Sul e um de São Paulo.

Segundo a Polícia Científica, das oito pessoas que morreram, quatro foram encontradas carbonizadas dentro do cesto e as outras quatro, tinham ferimentos expostos e queimaduras, provenientes da queda.

Dos 13 sobreviventes, cinco pessoas procuraram o Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Praia Grande, mas apenas duas ficaram internadas, ambas com quadro de saúde estável, mas em estado de choque.