Defesa Civil alerta para frio e chuvas intensas em todo o Estado de São Paulo

Está prevista para segunda-feira, 23, a chegada de uma frente fria que deve provocar chuvas intensas e rajadas de vento em todo o Estado de São Paulo. Segundo a Defesa Civil, pode ocorrer queda de granizo em algumas regiões.

Diante do alerta, o governo vai abrir o Abrigo Solidário na Estação Pedro II, da Linha 3-Vermelha do Metrô da capital, para receber a população de rua entre segunda e quarta-feira.

Os períodos críticos de baixas temperaturas ocorrerão entre terça e quarta-feira, sobretudo durante a madrugada. A regiões com menores temperaturas esperadas são: Vale do Ribeira e na Região de Itapeva, com mínima de 3ºC; Serra da Mantiqueira, 4ºC; Vale do Paraíba, Presidente Prudente, Marília e região, com 6ºC; região Metropolitana de São Paulo e nas regiões de Sorocaba, Campinas, Bauru e Araraquara, com 7ºC; regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto, 8ºC; regiões de Barretos, Franca e Ribeirão Preto, 9ºC; Litoral Norte, com 11ºC, e 12°C na Baixada Santista.