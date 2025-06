Qual o impacto das novas chuvas no RS?

Pouco mais de um ano após o maior desastre climático da história do Rio Grande do Sul, novas enchentes atingem o centro do estado em junho de 2025, pelo terceiro ano consecutivo.

Segundo o professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Rodrigo Paiva, as novas enchentes configuram um evento extremo acima da média, "confirmando o padrão de aumento de chuvas extremas e cheias no RS".

As chuvas dos últimos dias já afetaram 125 municípios, deixando 6.018 desalojados, segundo divulgou a Defesa Civil do Estado na noite de sábado, 21. Um total de 1.332 pessoas estão em abrigos.