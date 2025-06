Queda de balão em SC: polícia já trabalha com uma linha principal de investigação

A Polícia Civil já trabalha com uma linha principal de investigação em relação à queda de um balão em chamas na manhã deste sábado, 21, que deixou ao menos oito mortos no município de Praia Grande, no sul de Santa Catarina. Outras 13 pessoas, que se jogaram do equipamento, acabaram se salvando.

Conforme as forças policiais catarinenses, a suspeita central é que um incêndio tenha começado no próprio cesto do balão, possivelmente causado por um maçarico que não fazia parte da estrutura original do equipamento.

Esse foi o relato de mais de uma das pessoas ouvidas pelo delegado e a equipe responsável pela investigação do caso, aponta o governo catarinense.