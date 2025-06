Vítimas da queda de balão em SC começam a ser veladas

Juliane Jacinta Sawicki, de 36 anos, era engenheira agrônoma e morava no Rio Grande do Sul. Seu velório começou às 7h, na comunidade Rui Barbosa, na cidade de Carlos Gomes (RS), e o sepultamento será após a missa de despedida. As informações sobre o velório do marido de Juliane, Fábio Luiz Izycki, 42, ainda não foram divulgadas.

O outro casal que morreu no acidente, Everaldo Rocha, 53, e Janaína Rocha, 46, estão sendo velados desde às 9h30, no Cemitério Parque Jardim das Flores de Joinville, cidade no Norte do estado, mas o horário do sepultamento não foi divulgado. Os dois estavam no balão com a filha, que sobreviveu.

Andrei Gabriel de Melo, 34, era médico oftalmologista em Fraiburgo, município no Oeste de Santa Catarina. Ele será velado na Câmara Municipal de Vereadores, a partir das 14h deste domingo, e sepultado após a missa de despedida, marcada para segunda-feira, 23, às 9h.

Leane Herrmann, 70, e sua filha, a médica Leíse Herrmann Parizotto, 37, serão veladas a partir das 17h, no Cemitério Parque Concórdia, no Oeste do estado, mas o horário do sepultamento também não foi informado. Uma outra filha de Leane também estava no balão, mas sobreviveu.

O acidente

O balão de ar quente, operado pela empresa Sobrevoar, pegou fogo durante o voo e caiu na manhã de sábado, 21. Dos 21 passageiros, 13 pessoas sobreviveram, inclusive o piloto. O acidente ocorreu por volta das 8h.