Agro Amazônia anuncia investimento de R$ 140 milhões em MG

São Paulo, 23 - A Agro Amazônia, empresa controlada pela japonesa Sumitomo Corporation, vai investir R$ 140 milhões na construção de uma unidade de armazenamento e beneficiamento de sementes de soja em Patos de Minas (MG). O anúncio foi feito na sexta-feira, 20, durante missão do governo de Minas Gerais ao Japão. Segundo o governo mineiro, o empreendimento será totalmente privado e deverá gerar 40 empregos diretos na região do Alto Paranaíba. A previsão é de que as obras sejam concluídas até o fim deste ano e que a operação atinja plena capacidade até o fim de 2026.A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG), por meio da agência de atração de investimentos Invest Minas, apoiou o projeto em articulações junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), na obtenção de licenças ambientais com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG) e nas negociações com a Cemig para antecipação do fornecimento de energia elétrica. De acordo com a Sede-MG, o investimento reforça a posição de Minas Gerais como polo estratégico para o agronegócio. A Agro Amazônia já possui operações em outras regiões agrícolas do País e ampliará sua presença no Estado com a nova unidade.Fundada em 1983 em Cuiabá (MT), a Agro Amazônia atua na distribuição de insumos agropecuários e, desde 2015, faz parte da Sumitomo Corporation. A empresa japonesa é um dos maiores conglomerados do setor, com atuação global em agronegócio, energia e infraestrutura.