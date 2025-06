Alpinistas estão a caminho da área onde brasileira desapareceu na Indonésia, diz família

A visibilidade baixa causada por neblina e outros fatores têm dificultado os trabalhos, mas a família reclama também sobre o desencontro de informações por parte das autoridades indonésias, incluindo a veracidade de que Juliana teria recebido alimentos e bebidas, como chegou a ser divulgado no sábado, 21.

Procurada pela reportagem, a Embaixada do país asiático não se manifestou.

A jovem caiu no local, de difícil acesso, ainda na madrugada do sábado, 21, pelo horário local, início da noite de sexta-feira, 20, pelo fuso do Brasil.

"Não temos a informação se eles conseguirão dar continuidade ao resgate durante a noite (a diferença do fuso da Indonésia em relação ao Brasil é de 11 horas), mas sabemos que há um bom reforço com equipamentos específicos para a acompanhar a equipe que está no local", escreveram os parentes na página do Instagram que tem atualizado informações sobre o caso.