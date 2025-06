Churrascada: defesa de desembargador diz que PGR afastou 'vergonhosa hipótese de rachadinha'

"No que toca à vergonhosa hipótese de 'rachadinha' levantada pela Polícia Federal, o Ministério Público Federal afastou por completo tal conduta, ignorando tal linha investigativa na denúncia", declarou Átila Machado ao Estadão.

Para o criminalista. 'agindo assim, o MPF reconheceu, ainda que tacitamente, que os valores de servidores públicos depositados na conta do desembargador Ivo de Almeida tiveram a finalidade de arrecadação para compra de cestas básicas durante a pandemia'.

Desde o início da Operação Churrascada, deflagrada em junho do ano passado, a PF suspeitava de um esquema de venda de sentenças e também de rachadinha, via repasses de servidores para uma conta do desembargador.

Um ponto chamou a atenção dos investigadores: a data dos depósitos, que coincidia com o dia de vencimento da fatura dos cartões de crédito e de outros boletos do magistrado. Para eles, um indício de que o dinheiro era usado para cobrir despesas correntes e, ao mesmo tempo, ocultar a origem dos recursos.

Parte dos depósitos foi feita por Silvia Rodrigues, assistente jurídica, e por Marcos Alberto Ferreira Ortiz, chefe de seção judiciária, aponta a investigação.

A suspeita de rachadinha levou o ministro Og Fernandes, relator do inquérito no Superior Tribunal de Justiça, a autorizar a PF a fazer buscas no gabinete do desembargador e em endereços residenciais do magistrado e dos servidores. O pedido foi feito pela PGR.