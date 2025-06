Chuva extrema agora é padrão no RS, diz especialista

As chuvas dos últimos dias já afetaram 125 municípios do Rio Grande do Sul, deixando 6.018 desalojados, segundo a Defesa Civil do Estado. Um total de 1.332 pessoas estão em abrigos. Até o momento, três mortes foram confirmadas, além de um ferido e uma pessoa desaparecida.

Segundo o professor Rodrigo Paiva, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS), as novas enchentes configuram um evento extremo acima da média, "confirmando o padrão de aumento de chuvas extremas e cheias no RS". As enchentes atingem o centro do Estado pelo 3.º ano consecutivo.

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado e a Defesa Civil não informaram se o evento é o segundo ou terceiro maior ocorrido no Rio Grande do Sul. Até agora, 20 municípios decretaram situação de emergência e um, Jaguari, calamidade pública.