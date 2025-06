C.Vale interrompe atividades em unidade de Abelardo Luz (SC) por fortes chuvas

São Paulo, 23/06 - A cooperativa agroindustrial C.Vale informou nesta segunda-feira, 23, que as atividades da unidade de Abelardo Luz, em Santa Catarina, estão temporariamente suspensas por causa das fortes chuvas que atingem o município.De acordo com o comunicado, o temporal ocorrido entre a noite de ontem, 22, e madrugada de hoje causou danos generalizados na cidade, como interrupção no fornecimento de energia, queda de árvores e postes, bem como bloqueios de vias públicas. A unidade da cooperativa foi afetada por quedas de paredes em estruturas prediais e destelhamentos. "A equipe local está mobilizada para avaliar os danos e iniciar os reparos necessários, com o objetivo de retomar o atendimento o mais breve possível", diz a C.Vale na nota.