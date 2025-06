Datafolha: maioria da população é a favor da reeleição de presidentes, governadores e prefeitos

A maioria da população brasileira (57%) é a favor de permitir que presidentes, governadores e prefeitos tenham direito à reeleição, enquanto 41% são contrários. Os dados são da pesquisa Datafolha divulgada no sábado, 21. Outros 2% não sabem responder.

A pesquisa mediu a opinião dos brasileiro em relação à proposta de reforma política que tramita no Senado com o objetivo de acabar com a reeleição para presidente da República, governadores e prefeitos e definir mandatos de cinco anos para os chefes do Executivo.

Apesar da maioria dos entrevistados não apoiar o fim da reeleição, a pesquisa indicou que 59% dos brasileiros são a favor da ampliação de todos os mandatos eletivos de quatro para cinco anos, como prevê o projeto. Nesse caso, 37% foram contrários ao aumento de mandato.