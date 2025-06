Itamaraty pede reforços nas buscas por brasileira que caiu em trilha na Indonésia

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, pediu ao alto escalão do governo indonésio reforços no trabalho de resgate da turista brasileira que caiu na cratera de um vulcão, na Indonésia.

A publicitária Juliana Marins, de 27 anos, moradora de Niterói (RJ), caiu quando fazia uma trilha no vulcão Rinjani. Ela está à espera de resgate há mais de 60 horas.

Conforme a pasta, desde que foi acionada pela família da turista, a embaixada do Brasil em Jacarta, capital do país asiático, mobilizou as autoridades locais para o envio de equipes de resgate para a área do vulcão. A queda ocorreu em uma região remota, a cerca de quatro horas de distância do centro urbano mais próximo.