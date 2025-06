Metrô adia licitação da Linha 19-Celeste; veja novas datas

Lote 03 - da estação Jardim Julieta até o VS 18 (Bosque Maia, em Guarulhos).

Os lotes serão trabalhados simultaneamente para acelerar a construção. O prazo de conclusão será de 75 meses (6 anos e 2 meses) após a assinatura dos contratos.

A Linha 19-Celeste será integrada às linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha do Metrô. O ponto de partida será junto ao Terminal Bandeira, de ônibus urbanos, na Praça da Bandeira, entre as avenidas 9 de Julho e 23 de Maio. No total, serão 15 estações, sendo 10 em São Paulo e 5 em Guarulhos.

As estações em Guarulhos serão: Bosque Maia, Guarulhos-Centro, Vila Augusta, Dutra e Itapegica. Em São Paulo, as estações serão: Jardim Julieta, Vila Sabrina, Cerejeiras, Santo Eduardo, Vila Maria, Catumbi, Silva Teles, Cerealista, São Bento e Anhangabaú.

Na estação Cerealista, no bairro do Pari, próximo da Feirinha da Madrugada, pode haver integração com a Linha 11-Coral da Companhia de Trens Metropolitanos (CPTM).

As desapropriações para a implantação da linha já vêm sendo realizadas. As áreas foram declaradas de utilidade pública pelo governo estadual e os processos, amigáveis ou judiciais, são conduzidos pela Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI).