Minerva homologa aumento de capital de R$ 2 bilhões após captação bem-sucedida

São Paulo, 23 - A Minerva concluiu, na sexta-feira, 20, a homologação de seu aumento de capital, que totalizou R$ 2 bilhões, conforme deliberação do Conselho de Administração, realizada em São Paulo. A operação envolveu a emissão de 386.847.196 novas ações ordinárias, além da concessão de 193.424.846 bônus de subscrição aos investidores que participaram da oferta.O aumento, originalmente aprovado em Assembleia Geral Extraordinária em 29 de abril, previa a possibilidade de subscrição parcial, com valor mínimo de R$ 1 bilhão. No entanto, a companhia conseguiu captar a totalidade prevista. Assim, o preço por ação foi fixado em R$ 5,17.Como vantagem adicional, os acionistas que aderiram à oferta receberam bônus de subscrição na proporção de 1 para cada 2 ações subscritas. Esses bônus, negociáveis sob o código "BEEF11", poderão ser negociados e exercidos a partir desta segunda-feira, 23.Com a operação, o capital social da Minerva saltou de R$ 1,678 bilhão para R$ 3,678 bilhões, agora dividido em 994.130.603 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.