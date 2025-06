Parque na Indonésia divulga imagens de operação de resgate de brasileira

A direção do Parque Nacional do Monte Rinjani, na Indonésia, divulgou na tarde desta segunda-feira, 23, imagens da operação de resgate da brasileira Juliana Marins, de 26 anos. Ela escorregou em um penhasco enquanto percorria uma trilha na sexta-feira, 20, e desde então aguarda resgate, a cerca de 600 metros do ponto onde caiu e há mais de 60 horas sem água, sem comida nem agasalho adequado à temperatura local.

"Dois alpinistas bem experientes da região estão indo ao encontro do local do acidente de Juliana", publicou nesta segunda-feira um perfil criado por familiares de Juliana para divulgar notícias sobre seu resgate. "Não temos a informação se eles conseguirão dar continuidade ao resgate durante a noite, mas sabemos que há um bom reforço, com equipamentos específicos para acompanhar a equipe que já está no local", completou o perfil.

Desde que o acidente aconteceu e as autoridades foram acionadas, já ocorreram outras tentativas de resgate, todas interrompidas antes que os socorristas chegassem até a brasileira.