Soja: vazio sanitário passa a valer em todo o Paraná

São Paulo, 23/06 - O vazio sanitário da soja passou a valer em todo o Estado do Paraná no último sábado, 21, informou em nota a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento paranaense. A proibição - que inclui agora a região 1 do Estado, composta por sul, leste, Campos Gerais e litoral - ficará em vigor até o dia 19 de setembro.O objetivo da medida é evitar a proliferação do fungo Phakopsora pachyrhizi, causador da ferrugem asiática, doença mais severa da cultura da soja. Segundo o comunicado, durante o período, não é permitido o plantio ou manter plantas da espécie vivas. Em Goiás, o vazio sanitário começa a valer nesta sexta-feira, 27.