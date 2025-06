Supertelescópio com maior câmera digital do mundo começa a operar

"Também vamos estudar a matéria escura, as galáxias e como elas se formam pelo Universo. Vamos estudar a nossa própria galáxia, a Via Láctea, tentando entender melhor a sua formação e a localização da matéria escura na nossa galáxia. Pretendemos estudar também o Sistema Solar."

O Brasil participa com o processamento de parte das imagens inéditas geradas pelo equipamento no Centro Independente de Acesso a Dados (Idac, na sigla em inglês), que contou com financiamento de R$ 7 milhões da Finep. O centro, em Petrópolis, está instalado nas dependências do Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), que opera o Santos Dumont, maior supercomputador científico público do país e um dos mais potentes do mundo.

"É um projeto espetacular, teremos todo o céu do hemisfério sul em imagens digitais, uma janela para um universo que a gente desconhece", resumiu o astrônomo Luiz Nicolacci, coordenador do centro brasileiro. "Pelo volume de dados com o qual vamos lidar e pela qualidade desses dados é uma verdadeira mudança de paradigma."

A ideia é que o Idac processe um volume de dados jamais visto: serão 37 bilhões de objetos celestes catalogados, centenas de petabytes ao longo de uma década – isso é mais informação do que todo o conhecimento que a humanidade já acumulou até hoje.

Cerca de 170 pesquisadores brasileiros estarão envolvidos no projeto, trabalhando em 25 instituições em todo o País. Pelo acordo firmado com o governo dos Estados Unidos, o Brasil se comprometeu a operar uma estrutura capaz de armazenar pelo menos 5 petabytes de dados, manter um banco de dados com capacidade de 500 terabytes e para uso simultâneo de 50 usuários, além de desenvolver softwares de alta performance para análise científica em tempo real.

"É uma grande oportunidade para nós", resumiu Nicolacci. "Espero por esse dia há 20 anos."