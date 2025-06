Suspeito de atirar e matar delegado na Chácara Santo Antônio é preso em SP

Em seguida, admitiu a participação na morte do delegado. As investigações já haviam mostrado que ele teria sido o autor dos disparos no crime de latrocínio cometido contra o delegado.

O rapaz estava sendo monitorado pela polícia. A 2ª Delegacia DCCiber, de Investigações sobre Crimes Contra Instituições Financeira, identificaram que ele frequentava um baile funk em específico na região sul.

"Os policiais localizaram o procurado no evento. Ele usava uma motocicleta CB 500. O veículo apresentava queixa de roubo desde o dia 15 deste mês, ocorrido em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. A equipe constatou o uso de placa adulterada", diz a polícia.

Josenildo Belarmino de Moura Júnior, de 32 anos, foi morto em 14 de janeiro enquanto andava de bermuda e chinelo pela rua Amaro Guerra, na Chácara Santo Antônio, em plena luz do dia. Um homem montado em motocicleta o abordou armado, tomou o seu celular e atirou contra ele.

Moura Júnior chegou a ser socorrido ao hospital, mas não resistiu. Ele era natural de Pernambuco e tinha acabado de concluir o curso de formação da polícia e atuava no 11° Distrito Policial (Santo Amaro). Poucos dias antes de sua morte, ele foi aprovado em um concurso para atuar, também como delegado, no seu Estado natal.