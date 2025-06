USDA: Índia terá alta de 46% na produção de etanol, mas E20 não será alcançado

São Paulo, 23 - A Índia deve registrar crescimento de 46% na produção de etanol em 2025 ante 2024, alcançando 10,5 bilhões de litros, impulsionado pela maior disponibilidade de matéria-prima e boas condições climáticas. Segundo relatório da representação do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) em Nova Délhi, o consumo de etanol no país asiático deve atingir 11,4 bilhões de litros neste ano, sendo 9,7 bilhões voltados à mistura com gasolina.O avanço ocorre em meio aos esforços para alcançar a meta de mistura de 20% de etanol na gasolina (E20), que já foi atingida em algumas regiões. No entanto, a média nacional prevista é de 19,3%, ainda abaixo do alvo, em virtude da escassez regional de insumos e dificuldades logísticas. "Apesar da forte expansão, o desafio logístico e a distribuição desigual de matéria-prima ainda impedem uma implementação plena do E20 em todo o país", apontou o relatório.Com restrições à importação de etanol combustível, a Índia deve aumentar as importações de etanol industrial em 30% neste ano, atingindo 1 bilhão de litros - principalmente dos Estados Unidos - para atender à demanda dos setores alimentício, medicinal e industrial.No segmento de biodiesel, a produção também avança e deve alcançar 718 milhões de litros em 2025, 60% acima do ano anterior. Mesmo assim, a taxa de mistura no diesel segue tímida: apenas 0,7%, ainda distante da meta de 5% até 2030. A limitação de insumos, como óleos de cozinha usados, gordura animal e óleos vegetais não comestíveis, é apontada como principal entrave para o setor.A capacidade instalada para produção de etanol no país chegou a 16 bilhões de litros em março. Para manter o nível de mistura desejado, a estimativa é que o país precise atingir 17 bilhões de litros de capacidade - o que exige a expansão da área cultivada em 7 milhões de hectares. "A necessidade de aumentar a produção sem comprometer a segurança alimentar segue como um dilema para os formuladores de políticas", destacou o documento.Outro foco está no combustível sustentável de aviação (SAF, na sigla em inglês). O país traçou metas ambiciosas: mistura de 1% até 2027, 2% em 2028 e 5% em 2030. Apesar dos voos experimentais realizados por companhias aéreas locais, o alto custo de produção - três a cinco vezes maior que o querosene tradicional - e a necessidade de investimentos massivos em infraestrutura são desafios significativos, segundo a representação do USDA.