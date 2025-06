Agroconsult: Oferta de ureia para segunda safra 2025/26 é motivo de preocupação

São Paulo, 24/06 - Diante de um cenário de guerra entre Israel e Irã, há preocupação quanto à oferta de ureia, fertilizante nitrogenado, para a segunda safra de milho e algodão em 2025/26, afirmou nesta terça-feira o CEO da Agroconsult, André Pessôa, em teleconferência sobre estimativas para a safrinha 2024/25."A ureia necessária para o milho verão já está comprada. Em boa parte já está comprada", afirmou o executivo. Segundo ele, há preocupação com a ureia da próxima safrinha, de 2026, "que é plantada ali já no comecinho de janeiro". Pêssoa explicou que os fertilizantes para o período ainda não foram comprados. "Vai pegar todo esse impacto de subida de preços, a restrição de um fornecedor importante", no caso o Irã, que é o terceiro maior exportador de ureia do mundo. "Essa é a preocupação: com a segunda safra, especialmente o milho e o algodão", disse o CEO.Ele lembrou também que o Brasil já exportou quase 2 milhões de toneladas de milho ao Irã, volume próximo à metade do que é comercializado com o país do Oriente Médio. "Tem bastante tempo para as coisas se acalmarem, mas é um mercado relevante, não dá para dizer assim: 'Ah, não tem problema nenhum'", ressaltou Pêssoa.