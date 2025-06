Anec reduz projeção de exportação de soja em junho para até 14,99 milhões de t

São Paulo, 24 - A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) reduziu sua projeção para as exportações brasileiras de soja em grão em junho, após revisar o line-up portuário na semana. A nova estimativa indica um volume entre 13,4 milhões e 14,99 milhões de toneladas, com média de 14,19 milhões de toneladas, aplicada em cálculos comparativos. O teto da faixa representa queda de 320 mil toneladas em relação à previsão máxima da semana passada, que apontava até 15,31 milhões de toneladas para o mês. Ainda assim, se confirmado, o volume vai superar em 8,4% os embarques de junho de 2024, quando o Brasil exportou 13,83 milhões de toneladas.Na semana passada (15 a 21 de junho), os portos brasileiros embarcaram 3,63 milhões de toneladas de soja, com Santos (SP) liderando os volumes (1,45 milhão de toneladas), seguido por São Luís/Itaqui (MA) (476,7 mil t), Paranaguá-PR (404,3 mil t) e Barcarena-PA (359 mil t). Para a semana atual (22 a 28 de junho), a programação indica 3,42 milhões de toneladas, com Santos novamente à frente com 1,28 milhão de toneladas, seguido por São Luís/Itaqui (528,3 mil t), Barcarena (489,6 mil t) e Paranaguá (306,7 mil t).Para o farelo de soja, a Anec também revisou para baixo a estimativa mensal, reduzindo para 1,92 milhão de toneladas, ante 1,97 milhão de t projetado na semana anterior. O volume representa recuo de 6,3% em relação às 2,05 milhões de toneladas embarcadas no mesmo mês de 2024. Na semana passada, os portos brasileiros embarcaram 414,8 mil toneladas de farelo, com São Luís/Itaqui respondendo por 528,3 mil toneladas na programação atual. A expectativa para esta semana é de 618,4 mil toneladas.No milho, a estimativa da Anec para junho permanece praticamente inalterada em 829 mil toneladas, volume 15,6% abaixo das 982,8 mil toneladas exportadas em junho do ano passado. Entre 15 e 21 de junho, os embarques de milho somaram 115,9 mil toneladas. Para esta semana, a programação indica 284,8 mil toneladas, com destaque para Paranaguá (202,6 mil t) e Aratu/Cotegipe (261,4 mil t).Quanto ao trigo, a Anec não prevê exportações para junho, mantendo a mesma posição da semana anterior. O último embarque significativo do cereal ocorreu em maio, quando foram exportadas apenas 23,9 mil toneladas.No acumulado de janeiro a junho, o Brasil deve atingir 69,24 milhões de toneladas de soja exportadas, 11,59 milhões de toneladas de farelo, 5,92 milhões de toneladas de milho e 1,47 milhão de toneladas de trigo. O volume total de produtos (soja, farelo, milho e trigo) pode chegar a 88,22 milhões de toneladas no primeiro semestre, superando em 8,6% as 81,27 milhões de toneladas do mesmo período de 2024.Com o ajuste, o acumulado de exportações de soja no primeiro semestre mantém crescimento de 3,5% sobre 2024, quando foram embarcadas 66,70 milhões de toneladas. A Anec sustenta a expectativa de que o Brasil exporte até 110 milhões de toneladas de soja em 2025, o que configuraria novo recorde anual, superando as 97,29 milhões embarcadas no ano passado.