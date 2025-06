Após acareação, advogado de Braga Netto diz que Mauro Cid é mentiroso

O advogado do ex-ministro da Casa Civil e da Defesa Walter Braga Netto, José Luís Oliveira Lima, disse que tanto seu cliente quanto o tenente-coronel Mauro Cid mantiveram as versões contraditórias na acareação realizada na manhã desta terça-feira, 24, no Supremo Tribunal Federal (STF). A audiência durou cerca de 1h30.

Lima também afirmou que vai oficiar a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) por violação às prerrogativas da defesa porque o relator, Alexandre de Moraes, não permitiu a gravação da audiência, que foi fechada à imprensa.

"Todos mantiveram, Mauro Cid se contradisse mais ainda", disse Lima, ressaltando que o tenente-coronel já citou três lugares onde teria ocorrido a entrega de dinheiro em uma caixa de vinho por Braga Netto, e não apresentou provas.