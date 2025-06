Braga Netto e Mauro Cid se confrontam em acareação no STF na ação por tentativa de golpe

O ex-ministro chegou acompanhado dos seus advogados e não falou com a imprensa. Braga Netto está preso preventivamente no Rio de Janeiro desde 2024, por obstrução à Justiça, mas veio a Brasília com autorização de Moraes.

O ministro também atendeu a pedido da defesa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres para a realização de acareação entre ele e o ex-comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes. Freire Gomes afirmou que Torres participou de reuniões com teor golpista, o que o ex-ministro nega. O confronto de versões será feito ainda nesta terça, às 11h.

Fux é o único da 1ª Turma a acompanhar audiência

O ministro Luiz Fux é o único da Primeira Turma a acompanhar a audiência, assim como fez nos interrogatórios dos réus.

O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, e do almirante Almir Garnier, Demóstenes Torres, também acompanham a audiência.

Os advogados dos réus que não são interrogados nesta terça podem apresentar questões de ordem, se acharem necessário, mas não podem fazer perguntas a Cid e Braga Netto.