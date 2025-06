Como o dinheiro virou o principal entrave para discussões da COP30

A Conferência de Mudanças Climáticas de Bonn, na Alemanha, que acontece neste mês de junho, funciona como uma reunião preparatória para a Conferência das Partes (COP), em novembro. Este ano com sede no Brasil, a COP30, que será sediada em Belém, no Pará, tem como objetivo ser a edição da implementação dos acordos que foram fechados nos últimos anos.

Para cumprir essa meta, é preciso de dinheiro, destaca Márcio Astrini, secretário-executivo do Observatório do Clima, em sua coluna na Rádio Eldorado. A questão financeira tem sido justamente o foco do "estresse" da reunião que começou na semana passada em Bonn e discute como será a próxima COP, daqui a menos de cinco meses.

"A reunião não começou muito bem. O resultado da última COP foi péssimo e o fantasma da péssima conferência voltou a assombrar os negociadores na Alemanha dessa vez. O tema que não ficou resolvido (em Baku, na COP29) foi o de dinheiro, que é fundamental nesse debate de clima", afirma Astrini.