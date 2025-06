Indea: envio de bovinos de MT para abate em outros Estados cai 59% até maio

São Paulo, 24 - Mato Grosso reduziu significativamente o envio de bovinos para abate fora do Estado nos cinco primeiros meses de 2025, conforme dados do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea). Entre janeiro e maio, foram embarcadas 15,87 mil cabeças para unidades frigoríficas de Mato Grosso do Sul, Rondônia e São Paulo, queda de 59,17% ante igual período do ano passado.O recuo mais acentuado foi observado nos embarques para São Paulo. Entre abril e maio, apenas 1,47 mil animais foram enviados ao Estado, o que representa retração de 87,79% na comparação com igual intervalo de 2024.Além disso, o volume de abates realizados dentro do próprio Estado de Mato Grosso também apresentou queda. No acumulado de janeiro a maio, foram abatidas 2,89 milhões de cabeças, recuo de 2,79% em relação ao mesmo período do ano anterior.De acordo com o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea), que analisou os dados do Indea, o cenário reflete a menor oferta de animais no Estado, consequência do intenso abate de fêmeas ocorrido ao longo de 2024. Essa escassez tem contribuído para sustentar os preços da arroba bovina no mercado interno e limitar a oferta de animais para abate em outros Estados.