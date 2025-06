Juíza não vê 'provas nem fatos' e absolve auditor da Fazenda acusado de corrupção e lavagem

Vannucchi foi denunciado pelo Ministério Público paulista por supostamente 'ter constituído e integrado organização criminosa'. A Promotoria afirma que o ex-corregedor 'solicitou e recebeu, para si, direta e/ou indiretamente, em razão das suas funções públicas, vantagens indevidas, decorrentes de inspeções fiscais ou ausência delas, na DRT-16 (Delegacia Regional Tributária-16)'. Pelo menos seis empresas teriam sido coagidas a pagar propinas.

Alvo da Operação Pecúnia non Olet, deflagrada em junho de 2019 por um grupo de promotores do Gedec - braço do Ministério Público que combate cartéis e lavagem de dinheiro - e agentes da Polícia Civil, Vannucchi acabou sendo preso.

Na ocasião, durante buscas na residência de sua ex-mulher, Olinda, no município de Itatiba, interior de São Paulo, a força-tarefa apreendeu US$ 180 mil em dinheiro vivo ocultos em um bunker, uma sala secreta no imóvel. Olinda foi presa em flagrante e a Justiça decretou sua prisão preventiva.

Os investigadores suspeitam que os valores confiscados tiveram origem em propinas que Vannucchi teria recebido de pessoas físicas e jurídicas sob sua fiscalização.

Além de Vannucchi, de sua ex e de um filho do casal, Paulo, foram denunciados mais dois investigados, Hercília Chioda e Paulo Martins. Todos foram inocentados.

Agente Fiscal de Rendas da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, Vanucchi ocupava, quando do início da investigação, o cargo de corregedor-geral da Corregedoria da Fiscalização Tributária. Antes, ele atuou na fiscalização do recolhimento de ICMS de empresas localizadas no âmbito da abrangência da DRT-16.