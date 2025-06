Ladrões assaltam mansão no Morumbi e fazem reféns; prejuízo estimado é de R$ 3 milhões

Após a fuga dos criminosos, uma das vítimas conseguiu se libertar e soltou as demais. Só então a Polícia Militar foi acionada, mas não conseguiu localizar os assaltantes.

O caso foi registrado como roubo a residência no 89º Distrito Policial (Morumbi). A Polícia Civil trabalha para identificar os criminosos.

Morumbi é a região de São Paulo com mais roubos a casas

Como o Estadão mostrou, o Morumbi foi a região que mais registrou roubos a residências no 1º trimestre, segundo levantamento feito com base nos microdados disponibilizados pela Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP).

Foram 9 casos registados de janeiro a março, dois a menos do que no mesmo recorte de 2024, quando a região - caracterizada por casas de alto padrão - já figurava no topo da lista.

Os casos recentes assustam, principalmente pela violência. Em abril, ao menos cinco bandidos armados com pistolas e fuzis mantiveram segurança, porteiro e outros funcionários rendidos após entrar em uma casa na Rua General José Scarcela Portela, no Morumbi.