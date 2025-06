Lula não se manifesta e Alcolumbre vai promulgar lei que cria Dia da Amizade Brasil-Israel

"O que está acontecendo na Faixa Gaza não existe em nenhum outro momento histórico, aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus", disse na ocasião.

A declaração de um chefe de Estado como persona non-grata é uma medida excepcional nas relações diplomáticas e indica um alto grau de reprovação do País autor da medida.

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, classificou a declaração de Lula como um ataque antissemita por, segundo ele, comparar as "ações de Hitler que mataram 6 milhões de judeus" com a "guerra justa na Faixa de Gaza".

Além disso, em junho deste ano, ao lado de Emmanuel Macron em Paris, Lula acusou Israel de cometer "genocídio premeditado" na Faixa de Gaza.

Israel disse que críticas como as de Lula são antissemitas e instigam o ódio contra a comunidade judaica. Em resposta, o governo israelense deu uma reprimenda pública no embaixador brasileiro Frederico Meyer. Após o episódio, o Itamaraty tirou o diplomata de Israel. Desde então, as relações com o Brasil estão frias.

Além do conflito com o Hamas, Israel está em guerra com o Irã, após uma ofensiva militar contra o país persa, no dia 12 de junho. Lula também se posicionou contrário a ofensiva militar israelense.