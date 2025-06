Morte de Juliana Marins em trilha na Indonésia repercute entre autoridades e famosos

"Um descaso absurdo na Indonésia. Como chamam de ponto turístico e permitem uma trilha perigosa onde é impossível um resgate? (...) E mais uma vez fake news atrapalharam o processo porque inventaram que estavam resgatando Juliana e já tinham fornecido mantimentos ou que atrasou ainda mais o processo. Acompanhei a angústia dessa família esses dias. Sinto muito. Que recebam todo amor, carinho, força e conforto possíveis nesse momento".

A também atriz Maíra Azevedo lamentou a tragédia. "Muito triste! Juliana uma menina doce e que estava vivendo a vida dela, realizando o seu sonho de desbravar o mundo". Já a cantora e atriz Emanuelle Araújo, escreveu: "Desde ontem vibro com muita força para que Juliana esteja cercada de lindas e iluminadas energias e ela está. Desejo agora que seres de amor e luz estejam ao redor desta família guerreira. Todo amor e carinho pra vocês".

O humorista Yuri Marçal, que trabalhou com Juliana, publicou uma foto da jovem junto com um texto em homenagem. "Uma honra ter trabalhado com você por esses anos, e poder conhecer pessoa incrível, generosa, bem-humorada e feliz! Agradeço muito aos Deuses pelo privilégio de ter dividido o caminho com você. Que sua luz siga viva na memória de todos que tiveram a sorte de te conhecer. Descanse em paz, Juliana."

O pastor Henrique Vieira (PSOL) também publicou o lamento: "Que Deus conforte os corações dos familiares e amigos. Que Juliana descanse em paz."

Vulcão tem histórico de acidentes e óbitos

A trilha do vulcão onde a brasileira Juliana Marins, de 27 anos, foi encontrada morta nesta terça-feira, 24, tem histórico de acidentes e outras mortes. A publicitária sofreu uma queda no sábado, 21, pelo horário local, ainda noite de sexta-feira, 20, no Brasil e ficou quase quatro dias à espera do resgate.