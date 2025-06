Quem era o ex-militar forçado a beber ácido durante assalto em SP

A Polícia Civil busca pistas para elucidar o assassinato do motorista de aplicativo Tiago Augusto Nicolau, de 30 anos, que foi obrigado a tomar ácido durante um assalto, em Leme, no interior de São Paulo. Nicolau foi militar da Força Aérea Brasileira (FAB), mas teve baixa devido a um problema na visão. Ele morreu no último dia 18, após ficar oito dias internado. Até esta terça-feira, 24, nenhum suspeito tinha sido preso pelo crime.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP) diz que a Polícia Civil de Leme está em diligências e realiza todas as medidas cabíveis para apurar o caso.

De acordo com o registro policial, na tarde do dia 10, Tiago foi encontrado pelo trabalhador de uma usina de cana-de-açúcar em uma estrada vicinal que liga a sede do município ao bairro do Caju, na zona rural. Ele estava consciente e contou que foi rendido por dois assaltantes.