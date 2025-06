Quem foi São João?

João Batista, o São João que é celebrado em 24 de junho, tem uma particularidade: não há nenhum registro de milagres praticados por ele. A importância desse primo de Jesus Cristo para o cristianismo se deve a dois aspectos. Ele foi a primeira pessoa a anunciar ao povo judeu a chegada de Cristo e, por isso, ficou conhecido como predecessor do Messias. "Uma voz clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas", como registra o Evangelho de Lucas.

A segunda razão que tornou João Batista famoso foi a disseminação do batismo, realizado por ele com a imersão no rio Jordão. Em suas pregações às margens do rio, ele afirmava que todos podem se arrepender da vida pecaminosa praticada até então e, fazendo isso de forma sincera, podem começar uma nova etapa da vida, respeitando as regras religiosas.

"João Batista apareceu no deserto e pregava um batismo de conversão para a remissão dos pecados" (Mc 1, 4). Ele exigia o arrependimento e uma mudança completa de mentalidade e de alma. O batismo nas águas do rio Jordão era um símbolo histórico, e até Jesus Cristo pediu a João Batista para ser batizado por ele - João se surpreendeu, mas, diante da insistência, atendeu Jesus.