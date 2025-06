Resgate de Juliana: socorristas se aproximam do local, mas suspendem trabalhos após escurecer

Os socorristas que atuam no resgate da brasileira Juliana Marins, de 27 anos, na Ilha de Lombok, na Indonésia, conseguiram se aproximar do ponto onde a jovem está nesta terça-feira, 24. Os trabalhos, entretanto, foram interrompidos após escurecer. A equipe montou um acampamento temporário no local.

A atualização da operação foi divulgada no perfil do Parque Nacional do Monte Rinjani.

"Felizmente, esta tarde, sete socorristas conseguiram se aproximar do ponto da vítima, mas tiveram que montar um acampamento temporário no local, já que estava começando a escurecer. Enquanto isso, os testes de suporte aéreo por helicóptero não foram totalmente bem-sucedidos devido à neblina densa ao redor do local", diz a postagem no Instagram.