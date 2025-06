SP deve registrar tarde mais fria do ano nesta terça; semana promete ser gelada

A cidade de São Paulo deve registrar a tarde mais fria do ano nesta terça-feira, 24, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura. Já na quarta, 25, a capital pode ter a menor mínima do ano - 5°C.

A rede de estações meteorológicas do CGE aponta a média de 14ºC. As últimas imagens do radar não indicam ocorrência de chuva sobre a capital.

No decorrer do dia, as nuvens se dissipam, mas apesar do predomínio do sol, a temperatura vai permanecer em declínio.