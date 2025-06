Tarifas de pedágio vão subir nas rodovias concedidas de SP; veja novos valores

O aumento de R$ 1,90 representa um acréscimo de 5,16% na tarifa atual. O reajuste maior é no pedágio de bloqueio de Diadema, na Imigrantes, que sobe R$ 2,80 para R$ 3,10, alta de 10,71%.

Já no sistema Anhanguera-Bandeirantes, os motoristas vão pagar entre R$ 0,50 e R$ 0,80 a mais, dependendo do trecho. Em alguns casos, como no pedágio de Valinhos, na rodovia Anhanguera, o aumento chega a 6,25%.

Entre os menores reajustes, a tarifa no pórtico de Campinas, na SP-75, subiu de R$ 2,60 para R$ 2,70, alta de 3,84%.

Os novos preços vigoram a partir do dia 1° de julho para as concessionárias Autoban (Sistema Anhanguera-Bandeirantes), Intervias (rodovias do interior), Rota das Bandeiras (corredor D. Pedro I), Renovias, Rodovias das Colinas, CART (Raposo Tavares), ViaRondon, SPVias, Rodovias do Tietê, Ecovias (Sistema Anchieta-Imigrantes), Ecovias do Leste Paulista, Rodoanel Oeste, SPMar e Rodovia dos Tamoios.

Na concessão da Entrevias, que abrange estradas do centro-oeste paulista, o aumento vigora a partir da zero hora do dia 6. Algumas concessionárias, como a Eixo SP, já reajustaram os pedágios este ano. Nesse caso, o aumento foi de 5,5%. A lista completa de novos valores foi publicada no Diário Oficial do Estado e pode ser acessada neste link .

O Estado de São Paulo tem 227 postos de pedágio em operação, incluindo os novos pórticos de free flow (pedágio sem cabine). O aumento nas tarifas de pedágio têm impacto nas passagens de ônibus intermunicipais e nos fretes rodoviários.