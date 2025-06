Trabalharemos para que entrem R$ 2 bi em atendimentos no 2º semestre, diz Padilha

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse nesta terça-feira, 24, que a meta do governo é conceder R$ 2 bilhões em créditos neste segundo semestre de 2025 para hospitais com dívidas com a União que ofereçam atendimentos à população por meio do SUS.

O valor de R$ 2 bilhões é o limite anual com o qual o governo trabalha para o programa de troca das dívidas dos hospitais com a União pelos atendimentos, segundo Padilha. O ministro afirmou, ainda, que os hospitais que aderirem ao programa poderão oferecer atendimentos fora do município em que estão localizados.

"Qual a nossa meta? Ter adesão de R$ 2 bilhões (em crédito) nesse primeiro semestre (de funcionamento). Vamos ter R$ 2 bilhões por ano de crédito, esse é o nosso limite. Vamos trabalhar para que entrem R$ 2 bilhões em atendimentos, cirurgias, consultas especializadas realizadas neste segundo semestre, porque oferta o limite de crédito nesse mecanismo", disse.