USDA: qualidade das lavouras de milho nos EUA piora levemente; soja fica estável

Nova York, 24 - A qualidade das lavouras de milho nos Estados Unidos piorou levemente na semana encerrada em 22 de junho, de acordo com o Departamento de Agricultura do país (USDA). Em seu relatório semanal de acompanhamento de safra, divulgado na segunda-feira, 23, à tarde, a agência disse que 70% da safra apresentava condição boa ou excelente no último domingo, queda de 2 pontos porcentuais ante a semana anterior. Um ano antes, essa parcela era de 69%. O USDA informou ainda que 97% da safra tinha emergido, em comparação a 96% um ano antes e 98% na média dos cinco anos anteriores. Segundo o USDA, 4% da safra estava formando espiga, ante 4% no ano passado e 3% na média de cinco anos.No caso da soja, a semeadura estava em 96%, ante 96% um ano antes e 97% na média de cinco anos. O USDA disse que 90% da safra tinha emergido, ante 89% na data correspondente do ano passado e 90% na média. Segundo a agência, 66% da safra apresentava condição boa ou excelente, sem variação ante a semana anterior. Na data correspondente do ano passado, essa parcela era de 67%. O USDA disse ainda que 8% da safra tinha florescido, ante 7% um ano antes e na média.A agência disse ainda que 49% da safra de trigo de inverno do país apresentava condição boa ou excelente no último domingo, piora de 3 pontos porcentuais ante a semana anterior. Um ano antes, essa parcela era de 52%. O USDA disse também que 96% da safra tinha perfilhado, em comparação a 97% um ano antes e 96% na média de cinco anos. A colheita estava em 19%, ante 38% no ano passado e 28% na média.Quanto ao trigo de primavera, o USDA disse que 93% da safra tinha emergido, ante 99% na data correspondente do ano passado e 97% na média de cinco anos. Além disso, 54% da safra tinha condição boa ou excelente, piora de 3 pontos porcentuais ante a semana anterior. Um ano antes, essa parcela era de 71%. A agência informou também que 17% da safra tinha perfilhado, ante 16% um ano antes e 18% na média de cinco anos.O relatório mostrou também que produtores de algodão tinham semeado até o último domingo 92% da área total prevista, em comparação a 93% um ano antes e 95% na média dos cinco anos anteriores. O USDA disse também que 26% da safra tinha florescido, ante 29% no ano passado e 26% na média de cinco anos. De acordo com a agência, 47% da safra tinha condição boa ou excelente, recuo de 1 ponto porcentual ante a semana anterior. Um ano antes, essa parcela era de 56%. Além disso, 5% da safra estava formando maçãs, em comparação a 8% um ano antes e 6% na média. Fonte: Dow Jones Newswires.