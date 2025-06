Vulcão na Indonésia onde brasileira foi encontrada morta tem histórico de acidentes e óbitos

Como são as trilhas

Segundo a Unesco, o geoparque tem uma grande biodiversidade e "paisagem rica e diversificada", com savanas e florestas variadas. Também é um complexo vulcânico, formado ao longo de distintos períodos, com o Monte Rinjani sendo um dos mais jovens, com idade estimada de 6 mil a 12 mil anos.

No ponto mais conhecido no Rinjani, há uma cratera formada após erupção que deu origem a um lago, o Segara Anak. Nesse local, há um segundo cone vulcânico. A paisagem formada por esse conjunto é o principal cartão postal do parque, pelo contraste das formações e da água azulada.

As trilhas no parque geralmente duram entre dois e cinco dias, a depender do roteiro (que pode ir até a borda da cratera vulcânica ou até o cume). As agências costumam indicar o período de abril a dezembro como o ideal para a experiência, com alta temporada em julho.

A agência especializada India Hikes descreve a trilha, por exemplo, como uma experiência de "viver muitas aventuras em apenas uma caminhada". Também chama de "uma das trilhas mais populares e desafiadoras da Indonésia".

"Ao subir as cristas, você avista um vulcão ativo - a mais rara das raridades. Nuvens de fumaça saem do vulcão à medida que você passa por ele. Esse é o Monte Barujari, o componente ativo do vulcão, situado dentro da cratera do Monte Rinjani, mas afastado da trilha", descreve a agência. "Dito isso, não é uma caminhada fácil. Ela exige muito condicionamento físico e preparação para a subida", completa.