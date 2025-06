Astronautas da Índia, Polônia e Hungria decolam para Estação Espacial

Índia, Polônia e Hungria lançaram seus primeiros astronautas em mais de 40 anos nesta quarta-feira, 25, os enviando em um voo privado para a Estação Espacial Internacional.

O foguete Falcon da Space X decolou do Centro Espacial Kennedy da NASA com duas semanas de atraso devido a preocupações com vazamentos na estação espacial.

A cápsula no topo transportava não apenas os três recém-chegados ao espaço - nenhum dos quais estava vivo quando os primeiros astronautas de seus países foram lançados -, mas também a astronauta mais experiente dos Estados Unidos, Peggy Whitson.