Bioind: E30 fortalece papel do MT na transição para matriz energética renovável

São Paulo, 25/06 - A elevação da mistura de etanol anidro na gasolina para 30% (E30) pode transformar Mato Grosso em um dos grandes protagonistas da nova matriz energética nacional. É o que avaliou, em nota, o Bioind MT, que considerou a medida um "avanço histórico" para o País e uma oportunidade decisiva para o fortalecimento da produção nacional de biocombustíveis."Trata-se de uma oportunidade para acelerar o desenvolvimento regional, gerar emprego e renda, além de posicionar o estado como protagonista da nova matriz energética nacional", afirmou, na nota, o diretor executivo da entidade, Giuseppe Lobo, em nota. Como maior produtor de etanol de milho do País, Mato Grosso tende a se beneficiar diretamente da nova mistura, com aumento na demanda e estímulo ao crescimento industrial e agrícola.Para o instituto, o E30 reforça a transição energética brasileira, valoriza a produção local e fortalece a soberania do País em um momento de incertezas geopolíticas. "Além de contribuir diretamente para a redução das emissões de gases de efeito estufa, o E30 amplia a competitividade do setor sucroenergético e gera benefícios relevantes para a balança comercial brasileira, ao reduzir a necessidade de importação de combustíveis fósseis", disse Lobo.O Bioind MT também elogiou a condução do Ministério de Minas e Energia na pauta. "O Brasil reafirma seu protagonismo global em energia limpa e inovação com base em sua matriz renovável", afirmou Lobo, acrescentando que a pasta tem atuado com "responsabilidade, visão estratégica e diálogo com o setor produtivo".