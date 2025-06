Corpo de Juliana Marins é resgatado de vulcão na Indonésia

Equipes de resgate do governo da Indonésia concluíram os trabalhos de resgate do corpo de Juliana Marins nesta quarta-feira, 25. A informação foi confirmada pelo Parque Nacional do Monte Rinjani por meio das redes sociais. "A evacuação envolveu a colaboração entre diversas agências e voluntários, trabalhando em terreno extremo com clima imprevisível."

De acordo com a equipe de resgate da Indonésia, o processo de remoção do corpo de Juliana começou às 6h (horário local) com a preparação de todos os equipamentos para a evacuação.

Às 13h51, toda a equipe de resgate e o corpo de Juliana estavam no topo do penhasco, no local de ancoragem, e às 15h50 alcançaram Pelawangan, um dos principais pontos de referência da trilha do Monte Rinjani. Em seguida, eles desceram em direção a Sembalun.