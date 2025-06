Correção: Para Aprobio, alta da mistura coloca cronograma do biodiesel em dia

Havia uma informação incorreta no primeiro parágrafo da notícia divulgada anteriormente. Erasmo Battistella é diretor do Conselho de Administração da Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil (Aprobio), e não presidente, como constava. Segue íntegra da notícia, com a correção.Brasília, 25 - O diretor da Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil (Aprobio), Erasmo Battistella, avaliou que o aumento do porcentual obrigatório de biodiesel ao óleo diesel dos atuais 14% para 15% coloca o cronograma de elevação da mistura de biodiesel em dia. "Colocamos o cronograma da mistura do biodiesel em dia. Acreditamos que vamos construir os próximos marcos juntos para elevar a mistura do biodiesel de 15% para 20%, conforme prevê a lei do combustível do futuro", disse Battistela, que também é presidente da Be*, empresa líder em produção de biodiesel, durante o evento "Combustível do futuro chegou: E30 e B15".Na cerimônia, o governo federal anunciou a elevação do porcentual mínimo de adição do biodiesel ao óleo diesel para 15% a partir de 1º agosto, conforme antecipou a Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. A medida foi deliberada em reunião extraordinária no Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) na manhã desta quarta-feira com a participação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.A política de ampliação da mistura dos biocombustíveis está prevista na lei do combustível do futuro. Inicialmente, o porcentual mínimo obrigatório de 15% estava previsto para março deste ano conforme resolução anterior do CNPE. Em fevereiro, entretanto, governo manteve a mistura em meio à preocupação com os preços do óleo de cozinha e com a inflação de alimentos. Agora, o entendimento do governo é de que há condições para retomada do cronograma de adição da mistura após a queda do preço do óleo de soja, em decorrência da colheita recorde de soja na safra atual. Battistela elogiou as medidas adotadas pelo governo Lula em relação à retomada do cronograma de elevação da mistura do biodiesel. "O governo está comprometido com a transição energética. Não podemos perder oportunidade de mover a COP30 com nossos biocombustíveis que ajudam na descarbonização", afirmou o presidente da Aprobio se dirigindo a Lula. O presidente da Aprobio defendeu também o aumento da fiscalização sobre fraudes em combustíveis. "A fiscalização precisa ser apertada para entregar mais qualidade aos consumidores", argumentou.