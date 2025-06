Damares se livra de indenizar mulher que falou em 'destruir politicamente' Michelle Bolsonaro

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) derrubou nesta terça-feira, 23, uma decisão que havia condenado a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) a indenizar uma professora que falou em "destruir politicamente" Michelle Bolsonaro (PL) durante um debate. Após a declaração, Damares questionou a docente nas redes sociais se ela estava ameaçando matar a ex-primeira-dama.

Em fevereiro deste ano Damares republicou em seu perfil no X (antigo Twitter) um vídeo da professora Elenira Oliveira Vilela, que à época atuava como vereadora suplente pelo PT, em Florianópolis (SC). No vídeo, durante um debate do portal Opera Mundi, no Youtube, a professora fala sobre a atuação da ex-primeira-dama na política e sua facilidade em se comunicar com o eleitorado evangélico.

"Para o projeto deles e para o que eles precisam, ela é uma carta chave. E se a gente não arrumar um jeito de destruir ela politicamente e quiçá, de outras formas, jurídica, por exemplo, comprovando os crimes e tornando ela também inelegível, nós vamos arrumar um problema para a cabeça", disse a professora.