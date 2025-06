Diretor da PF exalta operações discretas e cutuca Lava Jato: 'alguém viu japonês da federal?'

Autoridades dos Três Poderes fizeram críticas, em evento em Brasília nesta quarta-feira, 25, ao modo de atuação da Polícia Federal durante as operações da Lava Jato. A força-tarefa teve seu auge entre 2015 e 2018.

Indiretas à Lava Jato, preocupação com o avanço do crime organizado e apelo por melhorias nas condições de trabalho no Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) - órgão responsável por fiscalizar transações suspeitas visando combater crimes - marcaram as declarações de autoridades presentes no seminário "Inteligência financeira contra o crime organizado", realizado no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), em Brasília.

O evento foi realizado para lançar o estudo "Lavagem de dinheiro e enfrentamento ao crime organizado no Brasil", elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) em parceria com o grupo Esfera Brasil. O Coaf é colocado como protagonista do levantamento, que aponta o fortalecimento institucional do órgão como "fundamental para desarticular as sofisticadas redes de lavagem de dinheiro" de organizações.