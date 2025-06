'É só organizar o pagamento', disse 'Bombom' ao liberar helicóptero usado pelo PCC

Quatro meses depois, em agosto de 2022, o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), onde o investigador trabalhava, lavrou o auto de restituição da aeronave em nome do empresário e piloto de Fórmula Truck Roberval de Andrade, dono do helicóptero. O Estadão busca contato com as defesas.

Com base no auto de restituição, o empresário conseguiu autorização judicial para reaver a aeronave. A decisão foi tomada pelo desembargador Ivo de Almeida, denunciado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e advocacia administrativa na Operação Churrascada. O magistrado, que está afastado das funções no Tribunal de Justiça de São Paulo desde junho do ano passado, não é alvo deste inquérito.

Em conversas com o empresário, Bombom afirma que a liberação do helicóptero dependeria apenas de "arrumar o dinheiro".

"Vê se tudo tiver do mesmo jeito é só você ir organizando o pagamento aí, o resto a gente vem pra cá e manda brasa. Aqui já tá meio desenrolado, tá mais precisando de concluir o pagamento mesmo (sic)", afirma o investigador em mensagem de áudio.

Roberval de Andrade também foi preso nesta quarta. Segundo a Polícia Federal, Bombom vinha "protegendo" o empresário de problemas legais em várias situações, "utilizando sua posição para uma ‘intermediação’ parcial que o favoreça".

Os investigadores identificaram depósitos de Roberval em contas indicadas por Bombom. Em fevereiro de 2023, o investigador recebeu R$ 75 mil.