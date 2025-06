Em SP, vacinação contra brucelose vai até a segunda-feira, dia 30

São Paulo, 25 - O período de vacinação do rebanho bovino contra a brucelose no Estado de São Paulo termina na segunda-feira, 30, informou a Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA). Os pecuaristas que não vacinarem os animais no prazo estabelecido, "terão a movimentação dos bovídeos da propriedade suspensa até que a regularização seja feita junto às unidades da Defesa Agropecuária". A secretaria ressalta não ser mais necessária a declaração de vacinação pelo proprietário ou responsável pelos animais. "A partir de agora, o médico-veterinário responsável pela imunização, ao cadastrar o atestado de vacinação no sistema informatizado de gestão de defesa animal e vegetal (Gedave) em um prazo máximo de quatro dias a contar da data da vacinação e dentro do período correspondente à vacinação, validará a imunização dos animais", diz a nota.A brucelose é uma zoonose que pode afetar gado, ovelhas, cabras e porcos. A patologia é transmitida principalmente pelo contato entre animais ou seus produtos contaminados.