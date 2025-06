Entenda por que traslado de corpo de Juliana Marins não será pago pelo governo

O traslado do corpo da turista brasileira Juliana Marins, de 27 anos, morta após cair em uma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia, não será pago pelo governo federal, confirmou nesta quarta-feira, 25, o Itamaraty ao Estadão. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a legislação brasileira "proíbe expressamente" que o serviço seja pago com recursos públicos.

A pasta reforça que, conforme o decreto nº 9.199/2017, "a assistência consular não compreende o custeio de despesas com sepultamento e traslado de corpos de nacionais que tenham falecido do exterior, nem despesas com hospitalização, excetuados os itens médicos e o atendimento emergencial em situações de caráter humanitário".

O ministério afirma que, em caso de falecimento de cidadão brasileiro no exterior, as embaixadas e consulados brasileiros podem "prestar orientações aos familiares, apoiar seus contatos com o governo local e cuidar da expedição de documentos, como o atestado consular de óbito, tão logo terminem os trâmites obrigatórios realizados pelas autoridades locais".