Incêndio em subestação deixa Universidade Federal do Ceará sem energia

Uma subestação de energia que fica dentro do campus Prof. Prisco Bezerra, da Universidade Federal do Ceará (UFC), em Fortaleza, explodiu na manhã de hoje e levou ao desligamento de uma linha de alta tensão entre as subestações Pici e Maguary. Não houve feridos.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o incidente, com o equipamento pegando fogo e explodindo. Em nota, a universidade informou que o incêndio foi rapidamente controlado e que técnicos da empresa responsável pela manutenção do equipamento estiveram no local nesta tarde para avaliar a situação e fazer os primeiros reparos. "Após isso, serão feitos testes para checar o funcionamento dos equipamentos, a fim de que a operacionalização seja retomada o mais breve possível".

A UFC informou, ainda, que trabalha em conjunto com a distribuidora de energia local, a Enel CE, para viabilizar outro ramal de energia existente no campus, que deve ser reativado para garantir o restabelecimento da eletricidade na área.