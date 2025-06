Moraes manda PF ouvir advogado de Bolsonaro e Fábio Wajngarten sobre contatos com Mauro Cid

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Polícia Federal ouça os advogados Paulo Amador da Cunha Bueno, que defende o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na ação da trama golpista, e Fábio Wajngarten, que assessorou o ex-presidente, para que esclareçam se tentar entrar em contato com o tenente-coronel Mauro Cid durante seu processo de delação. Os depoimentos devem ocorrer em até cinco dias.

Eles serão ouvidos no inquérito aberto para investigar se outro advogado, o criminalista Eduardo Kuntz, que representa o coronel Marcelo Câmara, tentou obter indevidamente dados da delação premiada do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Eduardo Kuntz entregou ao STF mensagens que afirma ter trocado com Mauro Cid por meio de um perfil no Instagram em nome de "Gabriela" (@gabrielar702). Com base nos diálogos, o advogado pediu a anulação do acordo de colaboração do tenente-coronel.